Kardeşler Paramotorla İlk Uçuşlarını Gerçekleştirdi

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde paramotorla ilk kez uçuş yapan Hamza (6) ve Seyit İstemi (10) kardeşler büyük heyecan yaşadı.

Mecidiye İlkokulu anasınıfı öğrencisi Hamza İstemi ve 4'üncü sınıf öğrencisi Seyit İstemi kardeşler, aileleriyle gittikleri Mecidiye köyü sahilinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından paramotorla uçuş yaptılar. Havacılık tutkusunu gökyüzünde doyasıya yaşayan Hamza ve Seyit İstemi kardeşler, hem uçuş yapmaktan hem de Saros Körfezi'nin güzelliklerini havadan görmekten büyük keyif aldılar. Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, her iki kardeşinde havacılığa meraklı olduğunu belirterek, heyecanlarını devam ettirerek büyüdüklerinde de bu sporu devam ettirmelerini istediğini söyledi.