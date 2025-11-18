Haberler

Kardeşler Paramotorla İlk Uçuşlarını Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Mecidiye köyünde, Hamza (6) ve Seyit İstemi (10) kardeşler, paramotorla yaptıkları uçuşta büyük heyecan yaşadı. Havacılık tutkusunu gökyüzünde doyasıya yaşayan kardeşler, Saros Körfezi'nin güzelliklerini havadan izleme fırsatı buldu.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde paramotorla ilk kez uçuş yapan Hamza (6) ve Seyit İstemi (10) kardeşler büyük heyecan yaşadı.

Mecidiye İlkokulu anasınıfı öğrencisi Hamza İstemi ve 4'üncü sınıf öğrencisi Seyit İstemi kardeşler, aileleriyle gittikleri Mecidiye köyü sahilinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından paramotorla uçuş yaptılar. Havacılık tutkusunu gökyüzünde doyasıya yaşayan Hamza ve Seyit İstemi kardeşler, hem uçuş yapmaktan hem de Saros Körfezi'nin güzelliklerini havadan görmekten büyük keyif aldılar. Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, her iki kardeşinde havacılığa meraklı olduğunu belirterek, heyecanlarını devam ettirerek büyüdüklerinde de bu sporu devam ettirmelerini istediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM, Trump'ın Gazze planını kabul etti

BM, Trump'ın Gazze planını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.