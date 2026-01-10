Haberler

Kardeşler Ormanı'ndan 'karlı' Sivas manzarası

Sivas'taki Kardeşler Ormanı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Sıklıkla ziyaret edilen doğal alan, hem çevre bilinci hem de sosyal etkinlikler için önemli bir mekan olarak öne çıkıyor.

SİVAS'ta kent merkezine hakim bir noktada bulunan ve çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu Kardeşler Ormanı'nda kar yağışı ile ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Bir bölümü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde kalan, 1960'lardan itibaren başlayan ağaçlandırma çalışmaları ile bugünkü görüntüsünü alan Kardeşler Ormanı, sarıçam ve karaçam türü ağaçları ile Sivas kent merkezine nefes aldıran konumda bulunuyor. Hem doğal yaşam alanı hem de sosyal ve eğitim amaçlı bir alan olarak değerlendirilen Kardeşler Ormanı, doğayı tanıma, ekosistem çeşitliliğini gözlemleme, ağaçlandırma ve çevre koruma bilincini pekiştirme açısından önem taşıyor.

DOĞAL BİR LABORATUVAR

Ayrıca biyoloji, coğrafya ve çevre bilinci gibi dersler için doğal bir laboratuvar görevi gören Kardeşler Ormanı, çam ağaçlarıyla kaplı manzarası ile park, hiking, bisiklet ve foto safari gibi etkinliklerin gözde noktalarından birini oluşturuyor. Sivas kent merkezini tepeden izlemek isteyenlerin yaz-kış sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve manzarasıyla ilgi çeken Kardeşler Ormanı da kar yağışı ile beyaza büründü. Çam ağaçlarının üzerinde biriken kar örtüsü havadan görüntülendi. Beyazlar içindeki kent merkezi ile birlikte görüntülenen bölge, güzelliğiyle dikkat çekti.

