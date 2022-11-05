Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardeşler, 1 gün arayla kalp krizinden öldü

Güncel Haberler

Kardeşler, 1 gün arayla kalp krizinden öldü

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde Şaban Aydın (44) ile ağabeyi Birol Aydın (55), 1 gün arayla geçirdikleri kalp krizinden hayatını kaybetti.

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde Şaban Aydın (44) ile ağabeyi Birol Aydın (55), 1 gün arayla geçirdikleri kalp krizinden hayatını kaybetti.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Şaban Aydın, 2 Kasım'da mesai yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi, Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Mustafalı Mahallesi'nde perşembe günü defnedildi. Şaban Aydın'ın ağabeyi, emekli baş gardiyan Birol Aydın ise kardeşinin cenazesinden 1 gün sonra evde rahatsızlandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Aydın'ın da kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Birol Aydın, bugün öğle vakti Meliha Hatun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kardeşinin yanında toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Birol Aydın Kalp Krizi Aydın Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title