Kardeşini Kurtarmaya Çalışırken Boğuldu

Kardeşini Kurtarmaya Çalışırken Boğuldu
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 11 yaşındaki Dilan Sungur, kardeşi Kader'i sulama kanalından kurtarmak için suya atladı ancak akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kader ise amcası tarafından kurtarıldı.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşi 7 yaşındaki Kader'i kurtarmak için suya atlayan 11 yaşındaki Dilan Sungur, akıntıya kapılarak boğuldu. Kader ise amcası İsmail Sungur tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zeynepli Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşi Kader'in sulama kanalına düştüğünü gören Dilan Sungur, suya atladı. İki kız kardeş akıntıda sürüklenmeye başlarken, o sırada bölgeden geçen çocukların amcası İsmail Sungur, çığlıkları duyunca hızla kanala koştu. Yeğenlerinin suda sürüklendiğini gören İsmail Sungur suya atlayıp, 2 yeğenine de çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren Kader ise hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni, ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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