Mardin'de tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaraladı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan tartışmada kardeşinin pompalı tüfekle vurduğu Cemal D. (46) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ş.D., kardeşi Cemal D.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Cemal D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemal D., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ş.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı