Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kardeşi tarafından silahla ayağından vurulan M.D. hastaneye kaldırıldı. Olay, Fener Mahallesi'nde yaşayan kardeşler arasında çıkan tartışma sonrası gerçekleşti.

Fener Mahallesi'nde aynı evde yaşayan kardeşler F. D. (31) ve M.D. (42) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.D ağabeyi M.D'yi silahla ayağından yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından evden ayrılan F. D'nin de kavga nedeniyle el parmağında kırık olduğu ve başka bir hastanenin acil servisinde tedavi gördüğü belirlendi.

Şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

