Haberler

TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta Gökhan Doğruyol, evde tartıştığı kardeşi C.D. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kardeş C.D. yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

1) TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

SİVAS'ta Gökhan Doğruyol (32), evde tartıştığı kardeşi C.D. (31) tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Aynı evde oturan C.D. ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbede sırasında C.D., ağabeyini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Gökhan Doğruyol, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan C.D., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından tren garı civarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı

Bahis operasyonunda yeni perde! Gözaltı listesinde Erden Timur da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Milyonlarca vatandaşın beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Suriye'de hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor

Komşuda gizemli hava saldırısı! Arkasındaki ülke bilinmiyor
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp kendini astı

İhbar üzerine eve giren polis korkunç manzarayla karşılaştı
Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Bundan sonra Youtube'da devam edeceğim

Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Youtube'da devam edeceğim
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Milyonlarca vatandaşın beklediği karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erden Timur kimdir?

Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erden Timur kimdir?
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

Türkiye'nin komşusu, yeni para birimini piyasaya sürüyor