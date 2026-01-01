Karla mücadele ekipleri diyaliz hastaları için seferber oldu
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Çandır köyünde şiddetli göğüs ağrısı yaşayan Muammer Gödük, sağlık ekiplerinin kardan kapanan yoldaki mücadelesi sonucu 5 saat sonra hastaneye ulaştırıldı.
RAHATSIZLANAN HASTAYA 5 SAATTE ULAŞILDI
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinede yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Muammer Gödük (65), ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. İlçeye bağlı Çandır köyünde yaşayan Muammer Gödük'ün şiddetli göğüs ağrısı yaşaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri kardan dolayı hastaya ulaşamayınca İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber verildi. İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından köye ulaştı. Köyde ilk muayenesini yapılan Gödük, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.