Siirt'te kardan yolu kapanan 2 köydeki hastalar ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde kardan dolayı yolu kapanan köylerde rahatsızlanan iki hasta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, kapanan yolları açarak hastaların acil yardım almasını sağladı.

Şirvan ilçesine bağlı Kasımlı köyünde oturan 25 yaşındaki Perihan Hüseyinoğlu'nun rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yolu kapalı olduğu için köye ulaşamadı.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin yolu açmasıyla genç kadın, hastaneye ulaştırıldı.

Eruh ilçesinin Yanılmaz köyünde oturan 20 yaşındaki Kardelen Özalp'ın da rahatsızlanması üzerine, yakınları yetkililerinden yardım istedi.

Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çalışmalar sonucu köye ulaşan ekipler hastayı alarak ana cadde üzerindeki sağlık görevlilerine teslim etti.

Ekipler, Özalp'ı hastaneye ulaştırdı.

Öte yandan İstanbul'dan Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir cenazeye katılmak için gelen otobüs, Özpınar köyü yakınlarında yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından otobüsü bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
