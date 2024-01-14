Kardan kapanan yolda hastaneye kaldırılan bebek

Şirvan ilçesi Kirazlı köyünde ateşi çıkan Muhammed Efe'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun kardan kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizleme çalışması yaptı. Yolun açılması ile köye ulaşıp, ilk müdahaleyi yapan ekipler, Muhammed'i hastaneye ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan ekipler, Şirvan ilçesi Yağcılar-Dolusalkım köyü yolunda kamyonet içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel