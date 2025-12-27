Haberler

Siirt'te yolu kardan kapanan köyde hastalanan çocuk ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde 8 yaşındaki Beytullah Bumin, ateşinin yükselmesi üzerine yetkililerden yardım talebinde bulunarak hastaneye ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Nallıkaya köyünün Tüylüce mezrasında Beytullah Bumin'in ateşinin yükselmesi üzerine yetkililerden yardım talebinde bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Şirvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
