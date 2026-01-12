Haberler

Yolu kardan kapanan köydeki hastayı, ekipler hastaneye ulaştırdı

Yolu kardan kapanan köydeki hastayı, ekipler hastaneye ulaştırdı
Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Beşağaç köyünde kardan kapanan yolda fenalaşan 73 yaşındaki hasta, sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan köyde fenalaşan 73 yaşındaki hasta, sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap ilçesinde bağlı Beşağaç köyünde, yolu kar nedeniyle kapanan köyde fenalaşan hasta için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri yol açma ve destek çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Hasta, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
