Bitlis'te yolu kapanan mezradaki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan 61 yaşındaki engelli Sinem Korkmaz, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma yürüten ilçe özel idaresi ekipleri, sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasına da yardımcı oldu.

İlçeye bağlı Gayda köyünün Durak mezrasında rahatsızlanan 61 yaşındaki engelli Sinem Korkmaz'ın yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyince yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Görevlilerce bir süre sedyede taşınarak ambulansa alınan Korkmaz, ekiplerin kontrolünde hastaneye götürüldü.