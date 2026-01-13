Bingöl'de kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan muhtar ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyü muhtarı Orhan Öz, rahatsızlanınca ailesi 112 Acil Sağlık Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, kardan kapanan yolu açarak muhtarı hastaneye ulaştırdı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan muhtarı, ekipler hastaneye ulaştırdı.
Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyü muhtarı Orhan Öz'ün rahatsızlanması nedeniyle yakınları 112 Acil Sağlık Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.
Kardan yolu kapanan köye ulaşmak için Özel İdare ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ekiplerce yolu açılan köyden alınan muhtar, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel