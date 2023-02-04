Kar keyfi faciayla sonuçlandı! Poşetle kayan 2 kadının otomobilin altına girme anı kamerada Güncel Haberler Ankara'da mahalle arasında karla kaplı yolda poşetle kayan 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadınlar apar topar hastaneye kaldırıldı. Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, gece geç saatlere kadar devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 15 santime ulaştı. Kar yağışıyla birlikte Ankaralılar sokaklara çıktı. EĞLENCE FELAKETLE SONUÇLANDI Vatandaşların kimisi kar topu oynayıp, kardan adam yaptı, kimisi de halay çekti. Birçok kişi de mahalle aralarında yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı. Mahalle arasında sokakta poşet üzerinde kayan 2 kadın, yokuşun sonunda kesişen yolda ilerleyen otomobilin altına girdi. HASTANEYE KALDIRILDILAR Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadınlar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ANİDEN BASTIRAN KAR ZOR ANLAR YAŞATTI Öte yandan kar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kaldı. Karda patinaj yapan belediye otobüsünü yolcular iterek çıkardı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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