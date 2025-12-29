Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu
Mardin'deki etkili kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar için polis ekipleri ve çevredekiler iş birliği yaptı. Yolda kalan araçlar güvenli bölgelere alındı.
KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLARDA POLİS-VATANDAŞ İŞBİRLİĞİ
Mardin'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Artuklu ilçesinde birçok araç kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Polis ekipleri yolda kalan araçları iterek güvenli bölgeye aldı. Yolda kalan bir polis aracını da çevredekiler iterek ekiplere yardımcı oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel