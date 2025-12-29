Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu

KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLARDA POLİS-VATANDAŞ İŞBİRLİĞİ

Mardin'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Artuklu ilçesinde birçok araç kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Polis ekipleri yolda kalan araçları iterek güvenli bölgeye aldı. Yolda kalan bir polis aracını da çevredekiler iterek ekiplere yardımcı oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,