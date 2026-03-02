Haberler

Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te bir evde karbonmonoksit gazından zehirlenen 70 yaşındaki Hüseyin Çivit, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Bölük Mahallesi Küçük Çarşı Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Hüseyin Çivit'ten (70) haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen Çivit'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çivit'in cenazesi incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

Lookman'ın hayatını karartacak suçlama
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak