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Karayolunda taşınan dev silo böyle görüntülendi

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Karayolunda taşınan dev silo böyle görüntülendiSAMSUN Samsun'dan Kütahya'ya doğru karayoluyla taşınan dev silo görenlerin ilgisini çekti.

Karayolunda taşınan dev silo böyle görüntülendi

SAMSUN Samsun'dan Kütahya'ya doğru karayoluyla taşınan dev silo görenlerin ilgisini çekti.

41 TY 422 çekici plakalı tır ile taşınan dev silo Samsun-Ankara karayolunda görüntülendi. Genişliği ile 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatarak, eskort işliğinde taşınan silonun yanından diğer araçlar dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yaptı. Aynı istikamette yolculuk yapan diğer araçlardaki yolcular, ilgilerini çeken dev siloyu cep telefonları ile kayda aldı. Samsun'dan yola çıkan silonun, Kütahya'ya götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Güncel

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