Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok kesimde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya- Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Düzce istikametine yönlendiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 24-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İspir-ikizdere yolunun 6-10. kilometrelerinde arasında yol yapım, Kastamonu-Tosya yolunun 29-32. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü ve yol yapım, Sinop-Samsun yolunun 11. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 15-30. kilometrelerinde yol üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla her iki yönde yol kısa sürelerle kapatılarak ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sanat yapıları imalatları çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.