Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
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Kara yolları üzerindeki çeşitli bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Özellikle İzmit-Yalova, İnegöl-Bozüyük, Ankara-Bala-Karakeçili ve Aydıncık-Silifke gibi güzergâhlarda dikkatli seyir öneriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit- Yalova yolunun 38-39. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun Ankara-Bursa istikameti 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 24-33. kilometrelerindeki yapım ve kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde şev temizliği çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek, ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde Eskipazar Mermer Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Güncel
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