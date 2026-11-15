Karayollarında bakım nedeniyle birçok güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan Malkara-Çanakkale kesimindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çanakkale veya Tekirdağ yönündeki trafik karşı yola aktarılarak ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde, Çanakkale istikametindeki sağ şerit ile emniyet şeridi 31 Aralık'a kadar trafiğe kapatılırken ulaşım orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun İncek yolu kesiminde üstyapı çalışmaları sebebiyle Ankara istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönü tüpündeki drenaj sistemlerinin temizliği ve bakımı dolayısıyla 20 Kasım'a kadar 00.00-05.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tünelinin bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak drenaj sistemleri temizlik ve bakım çalışması sebebiyle 20 Kasım'a kadar 00.00-05.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerindeki köprü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Belediye Evleri Katlı Yolu'nun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak bu kesimde ulaşım alt yoldan sürdürülüyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya-Manavgat yolunun 0-6. kilometrelerindeki Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 18-19. kilometrelerindeki köprü genleşme derzinin bakım ve onarımı sebebiyle İzmir-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerindeki Acısu Varyantı, dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılırken sürücüler Süleymanlı köyü bağlantısı üzerinden eski Çankırı-Ankara yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA