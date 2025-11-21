Haberler

Karayazı'da 19 Yıl Önceki Faili Meçhul Ölümde 2 Tutuklama

Karayazı'da 19 Yıl Önceki Faili Meçhul Ölümde 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 19 yıl önceki faili meçhul ölüm olayında yapılan operasyon sonucunda 9 zanlıdan 2'si 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın soruşturulması, bölgenin kültürü dikkate alınarak yürütüldü.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 19 yıl önceki faili meçhul ölümle ilgili yakalanan 9 zanlıdan 2'si, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince pazartesi günü Karayazı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 18 Temmuz 2006 tarihli faili meçhul ölüm olayı yeniden ele alındı.

Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen planlı ve titiz çalışmalar kapsamında, maktulün ölüm nedeni araştırılırken, bölgenin gelenek ve kültürü dikkate alınarak olayın aydınlatılması sağlandı.

Yapılan kapsamlı çalışma sonucunda, olayın şüphelisi 9 kişiye yönelik, salı günü 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çalışmada 9 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.