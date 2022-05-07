Karavanlı turistler Arslantepe Höyüğü'nü gezdi

MALATYA (AA) - Malatya'da Battalgazi Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen Karavan Festivali kapsamında katılımcılar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Festivalin ikinci gününde Orduzu Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nü rehber eşliğinde gezen katılımcılar, höyükte bulunan tarihi eserler ile kerpiç saray hakkında bilgilendirildi.

Festival kapsamında kente ailesiyle birlikte gelen ve höyüğü gezen oyuncu İlker Yiğen, kentte güzel ve anlamlı tarihi mekanlar bulunduğunu ancak kendisinin Malatya'nın yeşiline aşık olduğunu söyledi.

Kamerasını çevirdiği her yerde yeşili gördüğüne dikkati çeken Yeğen, "Yeşil görüyorum ama ton çok farklı. Esra'ya diyorum ki 'İsviçre diyoruz yeşili çok farkı ama Malatya da öyle.' Yeşilin her tonunun Malatya'da gördüm bizi acayip mutlu etti. Malatya'da doğanın bu kadar korunmuş olması ve insanları sıcaklığı bizleri çok etkiledi açıkçası. Malatya bambaşka bir yermiş, daha önce gelmemiştim. İyi ki belediye böyle bir organizasyon düzenlemiş ve biz karavancıları bu güzel bölgeye çekti." diye konuştu.

Arslantepe'nin tarihi bir mekan olduğunu ve böyle yerleri gezerken "binlerce yıl önce kim geziyordu" diye hep düşündüğünü dile getiren Yeğen, şöyle devam etti:

"Şu an bastığımız yere kim basıyordu, kimler dolaşıyordu. Burada tarihi değiştiren bir takım olaylar yaşanmış. Onları düşünerek geziyorsunuz ve içinizde bir şeyler anlamlanıyor, bir şeyler sizi mutlu ediyor. Kazılar da devam ediyor galiba. Bence Arslantepe Höyüğü Türkiye için önemli bir değer."

İstanbul'dan festivale eşi Handan ile katılan Turan Yücel ise 12 yıldır karavanla ailece ülkeyi gezdiklerini belirtti.

Turan Yücel, Arslantepe höyüğünün kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Bunları gördükçe tüylerim ürperiyor. Çok güzel şeyler görüyoruz. İlk ücretlendirmenin Arslantepe'de başladığını arkadaşlarımız anlattı. Bunun bizim topraklarımızda olması bana büyük mutluluk veriyor. Dünyaya yayılması müthiş bir olay." ifadelerini kaydetti.

Handan Yücel ise höyüğü ilk defa ziyaret ettiğini ve beğendiğini anlatarak, "İnsanlık tarihinin nereden geldiğini görebilmek çok güzel. Arslantepe'ye daha önce gelmedim, çok güzel ve ilginç şeyler görüyoruz. İnsanlık tarihinin daha ne kadar geriye gideceğini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivale katılanlar daha sonra Battalgazi ilçesindeki diğer tarihi mekanları gezdi.