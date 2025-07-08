Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi UNESCO Dünya Belleği'nde

Anadolu hiyeroglifleri ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtları UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedilen Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, FPV dronla görüntülendi.

Kadirli ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Karatepe-Aslantaş'ta gerçekleştirilen kazılarda Geç Hitit döneminde yaşamış Adana ovası hükümdarı Asativatas dönemine ait yazıt, heykel ve o dönem insanlarının kullandığı aletler gün yüzüne çıkarıldı.

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Karatepe-Aslantaş, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Anadolu hiyeroglifleri ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtları UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedilen müzenin güncel hali, FPV dronla görüntülendi.