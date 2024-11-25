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Karatay'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

Karatay'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi
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Karatay Belediyesi, Çimenlik Mahallesi'nde İsmail Nükte tarafından yapılan Karatay Hatice–Faik Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkez, 25 bin nüfusa hizmet verecek ve birçok sağlık hizmetini içerecek.

Karatay Belediyesi'nin arsa alanının tahsis ettiği ve İsmail Nükte tarafından yapılan Karatay Hatice–Faik Aile Sağlığı Merkezi binası hizmete girdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çimenlik Mahallesi'nde vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetleri verecek merkezin açılışında, sağlık yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.

Kılca, "Binanın içerisinde 8 hekim odamız var. 8 sağlık çalışanı odası, aşılama odası, bebek bakım odası, gebe izleme odası, tıbbı müdahale odaları, laboratuvar, eğitim ve toplantı odaları, otoparkı, mescidi ile örnek tesis oldu. İlçemize çok yakıştı. Sağlık merkezimizin açılması ile vatandaşlarımız buradan doğrudan ilk basamak sağlık hizmetlerini almış olacaklar." dedi.

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, sağlık merkezinin yaklaşık 25 bin nüfusa hizmet edebileceği bir alanda planlandığını ifade etti.

İsmail Nükte de aile sağlık merkezinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, tesisi gezdi.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel
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