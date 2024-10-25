Üye Girişi
Haberler

Karatay'da Tarihi Kokularla Dolu Koku Müzesi Açıldı

Karatay'da Tarihi Kokularla Dolu Koku Müzesi Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde, Selçuklu dönemine ait Obruk Kervansaray Müze Oteli'nde yer alan Koku Müzesi'nde, Mevlana'nın Mesnevi eserinde geçen 12 farklı koku sergileniyor. Restorasyon sonrası hizmete açılan müze, tarihi değerleri ve sunduğu huzur ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu'nun yanı başında hizmete açılan Obruk Kervansaray Müze Oteli'nde oluşturulan Koku Müzesi'nde Mesnevi'de adı geçen 12 esans yer alıyor.

Karatay Belediyesince 3 yıl süren restorasyonun ardından müze otele dönüştürülen Obruk Kervansaray Müze Oteli, obruk manzarasının yanı sıra tarihi eşyalarıyla da dikkati çekiyor.

Konya-Aksaray kara yolunun 70. kilometresinde 800 yıl önce inşa edilen Selçuklu Kervansarayı'nının açık avlu alanında iki bölüme koku müzesi açıldı.

"Her birisinin bize kattığı duygu farklı"

Otelde rehberi Ayşenur Şahin, AA muhabirine, sergilenen kokuların anıları canlandırdığını söyledi.

Tarihi kokuların muhafaza edildiğini ve tanıtıldığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Müzede 12 farklı koku yer alıyor. Bunlar, Mevlana Celaleddini Rumi'nin Mesnevi eserindeki geçen kokulardır. Gül, amber, misk, ekmek, kekik ve yasemin gibi kokular var. Her birisinin bize kattığı duygu farklı. Gül ve yasemin kokusunu aldığınız zaman doğanın temiz ruhunu hissediyorsunuz. Ekmek, kekik, limon kokusu da içimizdeki huzurumuzu ve samimiyetimizi yansıtıyor. Onun haricinde mistik kokularımız da var. Amber ve misk gibi. Bunlar da ruhani olarak dinlendirme sağlıyor."

Kokuların tanıtımı yapılıyor

Şahin, herkesin kervansaraydan mutlu ayrıldığını vurgulayarak, "Müze, misafirlerimizin ilgisini çekiyor. Geçmişte kokunun üretildiği eşyalar da sergileniyor. Burada kokuyu tanıtıyoruz. İkinci yerdeki koku tat alanında, o kokuları aldıktan sonra çok mutlu ve huzurlu oluyorlar. Yabancı misafirlerin ekmek kokusu dikkatini çekiyor. Ziyaretçilerimiz, kokuların anlamını, hangi dönemlerde, ne amaçlı kullanıldığını soruyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Kervansaray Selçuklu Mevlana Karatay Turizm Güncel Kültür Sanat konya

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi! Müfettiş raporundaki detaylar tüyler ürpertti

Raporda bebek katili çeteyle ilgili kan donduran detaylar var

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Az önce deprem mi oldu? 25 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.