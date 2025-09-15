Karatay'da İnşaatta Ağır Yaralı İşçi Bulundu
Konya'nın Karatay ilçesindeki bir inşaatta çalışan R.T, ağır yaralı halde bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde bir işçi çalıştığı inşaatta ağır yaralı halde bulundu.
İddiaya göre, Hamzaoğlu Mahallesi Kuşburnu Sokak üzerindeki bir inşaatta çalışan R.T, 6 katlı inşaatın birinci katında yerde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi 112 sağlık çalışanlarınca yapılan işçi, ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel