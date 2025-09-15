Haberler

Karatay'da İnşaatta Ağır Yaralı İşçi Bulundu

Karatay'da İnşaatta Ağır Yaralı İşçi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir inşaatta çalışan R.T, ağır yaralı halde bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir işçi çalıştığı inşaatta ağır yaralı halde bulundu.

İddiaya göre, Hamzaoğlu Mahallesi Kuşburnu Sokak üzerindeki bir inşaatta çalışan R.T, 6 katlı inşaatın birinci katında yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi 112 sağlık çalışanlarınca yapılan işçi, ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan inadı bıraktı! Türkiye'yi yakından ilgilendiren sembol tarihe karışıyor

İnadı bıraktılar! Türkiye'yi de ilgilendiren sembol tarihe karışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.