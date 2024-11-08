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Karatay'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi Açıldı

Karatay'da Hoşkubbe Millet Kütüphanesi Açıldı
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Karatay Belediyesi tarafından yapılan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, çocuk ve yetişkin kütüphaneleri, atölyeler ve ders çalışma alanlarıyla hizmete girdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlere yönelik projelere devam edeceklerini belirtti.

KARATAY Belediyesi tarafından yaptırılan, içerisinde çocuk ve yetişkin kütüphaneleri, atölyeler, kafeterya ve ders çalışma alanlarını barındıran Hoşkubbe Millet Kütüphanesi açıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yarınlarımız olan çocuklarımızı ve gençlerimizi önemseyen, onları dinleyen, her daim destekleyen bir anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz. Çünkü gelecek bizim, gelecek çocuklarımızın, gelecek gençlerimizin" dedi.

Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapımı tamamlanan Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'ni çocuk ve gençlere kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Kılca, "Karatay'ın eğitim ve kültür hayatına geçecek olan mirasına yeni bir halka daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Hem gönül dünyamızı, hem düşünce dünyamızı yeşertecek olan oldukça hoş bir mekanın, Hoşkubbe'nin gençlerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bin 426 metrekare olarak inşa edildi. İçerisinde 0-3 yaş bebek kütüphanesi, 3-6 ve 6-12 yaş çocuk kütüphanesi, çocuk oyun alanları, masal ve drama alanı, çeşitli atölyelerle tasarlanan Hoş Kubbe Karatay, eğitim ve kültür mirasına yeni bir soluk getirecek. Tesisin güncel maliyeti 63 milyon 300 bin lira. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yarınlarımız olan çocuklarımızı ve gençlerimizi önemseyen, onları dinleyen, her daim destekleyen bir anlayışla yol yürümeye devam edeceğiz. Çünkü gelecek bizim, gelecek çocuklarımızın, gelecek gençlerimizin" dedi.

Konuşmaların ardından Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, yapılan dua sonrası açılışı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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