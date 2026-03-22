Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi hasta kabulüne başladı

Konya'nın Karatay ilçesinde, özel gereksinimli bireyler için inşa edilen Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hasta kabulü başladı. Merkez, bireylerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini desteklerken ailelerine de kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birini Konya'ya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, merkezin özel gereksinimli bireylerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini desteklerken, ailelerine de günlük yaşamda kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Engelli bireylerin engel gruplarına göre ve yaş farkı gözetilmeksizin merkeze kabul edildiğini söyleyen Kılca, engelsiz kreşten başlayarak ileri yaş gruplarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulduğunu kaydetti.

Kılca, merkezin Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını diledi.

Merkezde yer alan atölyeler, eğitim programları ve etkinlikler sayesinde bireyler hem verimli vakit geçirecek hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

7 bin 200 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen merkezde, farklı yaş gruplarına yönelik gündüz bakım birimleri, eğitim odaları, atölyeler, konferans salonu, kapalı spor salonu, kütüphane, mescit ve sosyal alanlar yer alıyor.

Merkez bünyesinde ayrıca görme, işitme, zihinsel ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için özel eğitim alanları, fizyoterapi birimleri, duyu bütünleme odaları, psikolojik destek hizmetleri ve uygulama alanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Melike Keskin
