Karatay Belediyesi Yaz Okulu Kayıtları Başlıyor

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenecek Yaz Okulu kayıtları başlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada, çocuklar ve gençler için renkli ve öğretici birçok programın hazırlandığını belirtti.

Çocuklar ve gençler için yaz aylarının Karatay'da bir başka güzel olduğunu anlatan Kılca, "Tüm tesislerimizde dolu dolu bir yaz dönemi geçirmek için en geniş kapsamlı yaz okulları, etkinlik ve aktivite planlamasını yaptık. Hem eğlenceli hem de öğretici bu programlarla çocuklarımızın tatil günlerine renk katmayı hedefliyoruz. Karatay'da öğrenci olmak gerçekten bir başka. Bizler, çocuklarımız ve gençlerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu yıl 5. kez düzenlenecek Yaz Okulları'nın kayıtları 26-30 Haziran, eğitimler ise 7 Temmuz - 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Karatay Tabiat Mektebi'nde de Yaz Okulu düzenlenecek. Çocuklara yönelik planlanan program için kayıtlar, haftalık olarak her pazartesi yenilenecek.