Karatay Belediyesi'nden 2,8 milyon metrekare parke taşı çalışması

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 4,5 yıl içerisinde ilçede 2 milyon 800 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karatay Belediyesi merkez ve merkeze uzak mahallelerde, vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmek, cadde ve sokakların çok daha modern bir görünüme kavuşması için altyapı, asfalt kaplama, yol ve çevre düzenleme çalışmalarının yanında parke çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Karatay Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu çerçevede Beşağıl-Coka Yayla yolunda yürüttüğü parke çalışmasını tamamladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Beşağıl-Coka Yayla yolunda tamamlanan parke çalışmalarını inceledi. Hasan Kılca; 4,5 yıllık süre içerisinde 2 milyon 800 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karataylıların refahını ve rahatını artırmak amacıyla tüm ekipleriyle sahada olduklarını söyleyen Hasan Kılca, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde gerek merkezde gerekse merkeze uzak mahallelerimizde alt yapı iyileştirme çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. Şu ana kadar 4,5 yıllık süre içerisinde 2 milyon 800 bin metrekare parke taşı çalışması yaptık. Merkeze uzak ve merkez mahallelerimizin yollarını iyileştirdik. Yine 800 bin metretül bordür imalatımız oldu. Bu yıl itibariyle merkeze uzak mahallelerimizin birkaç yaylası hariç hemen hemen hepsini tamamladık. Yol medeniyettir. Bunun için biz de hizmet etmeye Karatay'ımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Karatay'ımıza Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA