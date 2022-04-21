Karatay Belediye Başkanı, İsmil'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - İsmil'in kendileri için çok önemli bir mahalle olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, "İsmil için ne yapılması gerekiyorsa bir bir hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ve Konyamızın yeni gözde mekânları arasına giren Karatay Termal Tatil Köyümüz, aradan kısa bir süre geçmesine rağmen 100 binin üzerinde misafiri tesislerimizde ağırladık. İsmil, bu yatırımla Konya'mızın turizmde önemli bir merkezi haline geldi" dedi.

İftar programına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın yanı sıra Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile İsmillilerin yanı sıra çevre mahallelerin sakinleri katıldı.

İSMİL, TURİZMDE KONYA'MIZIN ÖNEMLİ BİR MERKEZİ HALİNE GELDİ

İftara katılan vatandaşlara teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları dile getirdi; "Çok güzel bu akşamda güzel bir ortamda bir aradayız. İsmil bizler için çok önemli bir mahallemiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana da İsmil Mahallemiz için ne yapılması gerekiyorsa bir bir hayata geçiriyoruz. İsmil'in kanalizasyonu tamamlandı. Parke ve yol ile asfalt çalışmalarının neredeyse tamamını bitirdik. İsmil'in en büyük çarşısını yeniliyoruz. Bu kapsamdaki inşa çalışmamız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yine İsmil Mahallemizde ülkemizin ve Konyamızın yeni gözde mekanları arasına giren Karatay Termal Tatil Köyümüz hizmet veriyor. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen 100 binin üzerinde misafiri tesislerimizde ağırladık. İsmil, bu yatırımla Konya'mızın turizmde önemli bir merkezi haline geldi. Daha yapacak çok işimiz var. İsmil'imize ne yapsak azdır ve İsmil her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor. Bizler de Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkan ve enerjimizle ilçemize mahallelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

İSMİL HER GEÇEN GÜN GÜZELLEŞİYOR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de iftar programında yaptığı konuşmada İsmil ve çevre mahallelerden iftara katılan vatandaşların Ramazanlarını tebrik etti. İlçe Başkanı Mehmet Genç; "Karatay Belediyemiz İsmil için bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptı. Belediye bütçesinin önemli bir kısmı İsmil için ayrıldı. İsmil her geçen gün daha da güzelleşiyor. Ben, bu vesileyle Başkanımız Hasan Kılca'ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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