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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 5 yıllık görev süresinde yaptıkları çalışmaları paylaştı

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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 5 yıllık görev süresinde gerçekleştirdikleri projeleri ve yatırımları anlattı. Kılca, Karatay için belirledikleri 73 projenin yanı sıra 241 yatırımı da hayata geçirdiklerini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 5 yıllık görev süresinde yaptıkları çalışmaları paylaştı.

AK Parti tarafından belediye başkanlığına yeniden aday gösterilen Kılca, Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla" programında, hizmetlerini anlattı.

Geride kalan 5 yılda, ilçede çok sayıda değerli proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"2019'da bir başka Karatay vizyonuyla çıktığımız yolda beş yılı geride bıraktık. Hamdolsun eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye, gençlik ve spordan yeşil alanlara kadar tüm başlıklarda yüzlerce yatırım ve hizmet ürettik. Yüzlerce kalem yatırımı Karatay'ımıza kazandırırken tüm faaliyetlerimizi de borçlanmadan yüzde 100 öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Söylediklerimizden hep bir fazlasını ve hedeflerimizin daha ötesini alnımızın akıyla, Karatay aşkıyla yaptık."

Kılca, altyapı, sağlık, toplu konut, eğitim, çevre, kültür-sanat, turizm, spor, sosyal tesis, park ve yeşil alan, tarımsal sulama gibi vatandaşlara sunulan belediyecilik hizmetlerinden bahsetti.

Göreve gelmeden önce Karatay için 73 proje belirlediklerine değinen Kılca, "Ulaşım yatırımlarımızın dışında şehrimize kazandırdığımız 241 yatırım hakkında sizleri bilgilendirdim. Hamdolsun 5 yılda hedeflediklerimizin 3 katından fazlasını Karatay'ımıza kazandırdık."dedi.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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