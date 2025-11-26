Haberler

Karataş'ta Kaçak Yapıların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'nın Karataş ilçesinde, kıyı hattı ve su kanalları çevresinde tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına başlandı. Konaklı Mahallesi'nde, ilgili kurumların koordinasyonunda kaçak yapılar kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde, kıyı hattı ve su kanalları çevresinde tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karataş Kaymakamlığı koordinesinde, Konaklı Mahallesi'ndeki Karagöçer Kanalı çevresinde daha önce haklarında idari işlem yapılan baraka ve kulübelerin yıkımına başlandı.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kaçak yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

Karataş genelinde Kıyı Kanunu ve imar mevzuatına aykırı yapıların tespit ve yıkımına yönelik çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
