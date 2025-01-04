Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı
Az kalsın tabut gidiyordu
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
Naci Görür'den çok sert "İstanbul" uyarısı: Beyler şaka etmiyorum

Karasu Sulak Alanı: Kuşların Kış Evi

Karasu Sulak Alanı: Kuşların Kış Evi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Ağrı Dağı eteğindeki Karasu Sulak Alanı, ılıman iklimi sayesinde kışın da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları, sulak alanda 30 farklı kuş türünü tespit etti.

Iğdır'da Ağrı Dağı eteğindeki ılıman iklime sahip Karasu Sulak Alanı, kışın da kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen buzul sularıyla beslenen Karasu Sulak Alanı, yılın her dönemi çok sayıda kuş türüne yuva oluyor.

Doğu Anadolu'da çetin kış koşulları yaşanırken ılıman iklime sahip bu sulak alanda bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, 30 kuş türü tespit edildi.

Her mevsim kuş türlerine yuva olan bölgede bugüne kadar yapılan çalışmalarda, 202 tür tespit edilip kayıt altına alındı.

"Bölge, önemli bir kuş alanı"

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, Iğdır'da 340'tan fazla türün yaşadığını ve ev sahipliği anlamında bu sulak alanların da son derece önemli olduğunu söyledi.

Sulak alanın kuşlar için önemine değinen Çelik, "Burası Important Bird Area, yani önemli kuş alanı. Burada çalışmalarımız sonucu bugüne kadar güncel olarak 202 kuş türünün yaşadığını tespit ettik." dedi.

Şu an bölgede sadece yerel türlerin olduğuna dikkat çeken Çelik, "Doğu Anadolu Bölgesi'nin çetin kış şartlarına rağmen buranın iklimi daha ılıman. Dolayısıyla buradaki sulak alanlar birçok yerel tür için önemli beslenme alanları sunuyor ve burada rahatlıkla beslenebiliyorlar." diye konuştu.

Çelik, kuşların bu alanda her zaman su ve yiyecek bulabildiğine işaret ederek, "Karasu Sulak Alanı önemli bir alan çünkü her daim su olması kuşlar açısından önemli bir besin kaynağı sağlıyor. Burada yılın her döneminde kuş gözlemi yapmak mümkün. Eğer çalışmalar devam ederse burası önemli bir ornito turizm alanı olarak kazandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
img

Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
img

Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
img

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Annesinin iple boğduğu çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
Necla Nazır, cenazedeki skandal kavgaya ateş püskürdü
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Son Dakika Haberleri

Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Maltepe, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi burcu yorumu! 5 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.