Karasu'da Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde seyir halindeyken bir araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan Eray Türk (25) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Karasu ilçesinden Kocaali istikametine giden Eray Türk idaresindeki 34 RUB 57 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan B.K.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Kaza sırasında savrularak kontrolden çıkan Türk yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Türk ve yanında bulunan amcası S.T. ağır yaralandı. Türk, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti, yaralı amcası S.T., ise hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü B.K.'nın gözaltına alındı.

Eray Türk'ün cenazesi ikindi vakti toprağa verilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.