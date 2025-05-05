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Karasu'da Su Tankeri Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karasu'da Su Tankeri Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen su tankerinin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen tankerin altında kalan sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karasu-Adapazarı yolunda seyir halinde olan Ömür Erol yönetimindeki 54 TN 158 plakalı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) ait su tankeri, Karapınar Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 54 ACM 791 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından su tankeri devrilerek ters dönerken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Su tankerinin sürücüsü Erol, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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