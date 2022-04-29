Karasu'da su kanalına devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı - Haberler

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Karasu'da su kanalına devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
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Karasu'da su kanalına devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracının su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kara Su ilçesinde tarım aracının su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manavpınarı Mahallesi'nden Hürriyet Mahallesi istikametine seyreden A.T. idaresindeki "pat pat" olarak adlandırılan tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Hürriyet, Sakarya, Tarım, su, Güncel, Haberler

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