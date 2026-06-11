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Sakarya'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan özel gereksinimli bir yayaya çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İncilli Mahallesi Stad Caddesi'nde S.K. (38) idaresindeki 54 ANG 512 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan özel gereksinimli B.Ç'ye (35) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık personeli, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, otomobilin yayaya çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
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