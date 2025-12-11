Sakarya'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hasan K. idaresindeki 54 AHA 403 plakalı otomobil, D-010 kara yolu Karasu Mahallesi mevkisinde S.M'nin kullandığı 34 KNE 645 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilin yol kenarındaki araziye devrildiği kazada, sürücü Hasan K. ile otomobilde bulunan C.K. yaralandı.
Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Hasan K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel