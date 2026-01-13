Sakarya'da sahildeki kıyı erozyonu nedeniyle bir tesisin bahçe duvarı yıkıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kıyı erozyonu nedeniyle sahildeki boş bir tesisin bahçe duvarı yıkıldı.

Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkisinde etkili olan dalgalar, yaklaşık 50 metre içeri girerek tahribat oluşturdu.

Karadeniz'in dalgaları, dün, fırtınanın etkisiyle kullanılmayan bir tesisin bahçe duvarını yıktı.

Mahalle sakini Serpil Yüksel, AA muhabirine, yetkililerin konuyla ilgilenmesini beklediklerini ve bunun tek başlarına üstesinden gelebilecekleri bir durum olmadığını söyledi.

Denizin sakinleşmesiyle biraz daha rahatladıklarını dile getiren Yüksel, "Yükselirse bu yolu alır. İki günde sahil bu hale geldi. Eğer deniz durulmasaydı daha fazla ilerleyecekti." dedi.

Sahilde oluşan tahribat, havadan da görüntülendi.