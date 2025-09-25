Haberler

Karasu'da Kayıp Çocuk Ürkünç İhbarda Bulunan Ayakkabılarla Arama Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan çocuk ayakkabıları üzerine dalgıçlarla başlatılan deniz arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, kaybolan çocuklara dair henüz bir ize rastlayamadı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahilde biri kız diğeri erkek çocuğuna ait, 2 çift çocuk ayakkabısı bulunması üzerine sahil güvenlik ekibine bağlı dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 20 bölgesinde 12-13 yaşlarında kız çocuğu ile 3-4 yaşlarında erkek çocuğuna ait olduğu tahmin edilen 2 çift ayakkabı buldu. Vatandaşlar çocukların denize girerek kaybolma ihtimaline karşı polisi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekipler, kıyıda yapılan incelemede çocuklara ait herhangi bir ize rastlamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar da denizde arama çalışması başlattı. Bölgede kayıp çocuk ihbarının yapılmadığı bildirilirken, ekiplerin arama çalışması sürüyor.

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Tepki çeken atama! Okul önünde toplanan öğrenciler 'Tacizci istemiyoruz' sloganı attı

Okul önünde toplanan öğrenciler hep bir ağızdan aynı sloganı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.