Karasu'da Kayıp Çocuk Ürkünç İhbarda Bulunan Ayakkabılarla Arama Başlatıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahilde biri kız diğeri erkek çocuğuna ait, 2 çift çocuk ayakkabısı bulunması üzerine sahil güvenlik ekibine bağlı dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 20 bölgesinde 12-13 yaşlarında kız çocuğu ile 3-4 yaşlarında erkek çocuğuna ait olduğu tahmin edilen 2 çift ayakkabı buldu. Vatandaşlar çocukların denize girerek kaybolma ihtimaline karşı polisi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekipler, kıyıda yapılan incelemede çocuklara ait herhangi bir ize rastlamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar da denizde arama çalışması başlattı. Bölgede kayıp çocuk ihbarının yapılmadığı bildirilirken, ekiplerin arama çalışması sürüyor.

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),