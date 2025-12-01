Karasu'da Hakkında Ağır Hapis Cezası Bulunan İki Hükümlü Yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, hakkında 42 ve 28 yıl hapis cezası bulunan iki hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. C.Ö. ve R.Ş., çeşitli cinsel suçlardan ve suç örgütü üyeliğinden hüküm giymişti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. (54) ile "çocuğa yönelik cinsel istismar", "cinsel taciz", "silahla tehdit" suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.Ş'yi (44) düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel