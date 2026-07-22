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Sakarya'da denizde hareketsiz bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da denizde hareketsiz bulunan kişi hastaneye kaldırıldı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde hareketsiz halde bulunan C.B. (57), kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde hareketsiz bulunan kişi, tedavi altına alındı.

Yalı Mahallesi mevkisinde bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz durduğunu görenler, kendi imkanlarıyla şahsı karaya çıkardı.

Kalbi durduğu belirlenen kişi, cankurtaran ve UMKE ekiplerince kalp masajı yapıldıktan sonra Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemede C.B. (57) olduğu öğrenilen kişi, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

C.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün
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