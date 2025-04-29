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Karasu'da Çöp Kamyonu Kazası: 70 Yaşındaki Hasan Topaslan Hayatını Kaybetti

Karasu'da Çöp Kamyonu Kazası: 70 Yaşındaki Hasan Topaslan Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan, bir çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunu altında kalan Hasan Topaslan (70) hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Karasu Belediyesi'ne ait H.A. idaresindeki 54 PJ 335 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Topaslan'a çarpıp, üzerinden geçti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Topaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrasında Hasan Topaslan'ın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Levent YILMAZ/KARASU(Sakarya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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