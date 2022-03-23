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Karapınar'da Ülkü Ocakları kan bağışında bulundu

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da Ülkü Ocakları kan bağışında bulundu

Karapınar'da Ülkü Ocakları Başkanlığı, Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi.

KARAPINAR, KONYA (AA) - Karapınar'da Ülkü Ocakları Başkanlığı, Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Ülkü Ocakları binasındaki kampanyada bir günde 90 ünite kan bağışında bulunuldu.

Karapınar Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Güzey, yaptığı açıklamada, kan ihtiyacının sürekli var olduğunu, kan vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kan bağışının insanlara yardımlaşma anlamında önemli olduğunu aktaran Güzey, "Camiamızın ve vatandaşların gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Kan bağışına katkı sağlamaktan mutluyuz. Toplum olarak kan bağışına destek olmalıyız. Kan bir gün hepimize lazım olabilir."ifadesini kullandı.

Konya Kan Bağışı Kazanım Birimi Sorumlusu Şenol Yüksel tarafından Güzey'e teşekkür plaketi verildi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Ülkü Ocakları, Kan Bağışı, Karapınar, Kızılay, Güncel, Haberler

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