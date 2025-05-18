Karapınar'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Karapınar'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı
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Karapınar Gençlik Merkezi gönüllüsü üniversite öğrencileri, 1997'deki trafik kazasında yaşamını yitiren 49 kişiyi anmak için anıtı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden gençler, kaybettikleri arkadaşlarını hatırladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 24 Ekim 1997'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 49 kişi, Karapınar Gençlik Merkezi gönüllüsü üniversite öğrencileri tarafından anıldı.

Karapınar-Ereğli karayolunun 21. kilometresinde yer alan ve kazada yaşamını yitiren vatandaşların anısına yaptırılan anıt, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ziyaret edildi.

Gönüllü gençler, Kur'an-ı Kerim okuyarak Yasin-i Şerif ve dualarla kaybedilen arkadaşlarını andı.

Karapınar Gençlik Merkezi gönüllülerinden Mercan Delen, AA muhabirine, Karapınar Gençlik Merkezi olarak, hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okumak ve dua etmek için geldiklerini söyledi.

Karapınar İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Ali Karakul ise bütün vefat eden vatandaşlara ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

Ziyaretin ardından gönüllü gençler, anıt önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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