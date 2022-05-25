Karapınar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Karapınar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
Karapınar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Ayşegül Bingöl idaresindeki 35 ATE 944 plakalı otomobil, organize sanayi kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Cemal K. yönetimindeki 27 ADS 642 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri otomobilden çıkarılan iki yaralıyı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Karapınar, Otomobil, Bingöl, Konya, Güncel, Haberler

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