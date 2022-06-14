Karapınar'da şiir dinletisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karapınar'da şiir dinletisi

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
 - Güncelleme:
Karapınar'da şiir dinletisi

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ilçede şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ilçede şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisine İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İçalan, Okul Müdürü Ünal Cesur öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Öğrencilerin okuduğu şiirleri salondaki dinleyiciler büyük bir beğeni ile takip ederken, etkinliğin sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

Programın sonunda Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

İbrahim Gündüz Karapınar Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title