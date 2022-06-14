Karapınar'da şiir dinletisi Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ilçede şiir dinletisi gerçekleştirildi. Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ilçede şiir dinletisi gerçekleştirildi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisine İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İçalan, Okul Müdürü Ünal Cesur öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirleri salondaki dinleyiciler büyük bir beğeni ile takip ederken, etkinliğin sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı. Programın sonunda Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel İbrahim Gündüz Karapınar Hisarcık Güncel Haberler

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