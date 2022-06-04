Karapınar'da polis 150 çam fidanını toprakla buluşturdu - Haberler

Karapınar'da polis 150 çam fidanını toprakla buluşturdu Karapınar Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla ilçedeki erozyon sahasına fidan dikim etkinliği düzenlendi. Karapınar Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla ilçedeki erozyon sahasına fidan dikim etkinliği düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete ve beraberindeki polisler ile bekçiler, 150 çam fidanını toprakla buluşturarak, can suyu verdi. Mete, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, çevrenin korunması ve sahip çıkılmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu, geleceğe bırakılacak en güzel hediyenin bozulmayan çevre olduğunu anlattı. AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel Emniyet Müdürlüğü Karapınar Hisarcık Türkiye Güncel Haberler

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